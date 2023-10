Cirio, "dopo 4 anni di fragilità ora si costruisca crescita"

"L'epidemia Covid, che ha evidenziato il disastro portato ai tagli alla sanità pubblica, e la guerra in Ucraina, che ci ha mostrato la nostra fragilità in materia di forniture di gas, ci hanno ben evidenziato che non possiamo più procedere per emergenze. Dopo quattro anni di incertezze adesso dobbiamo lavorare tutti insieme, politica, sistema bancario, pubblico e privato per raccogliere le reali opportunità offerte dal Pnrr e altri investimenti in corso. Questo può essere un periodo importante di crescita". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo oggi a Torino alla settima tappa di un percorso di 13 appuntamenti promosso in tutto il Paese da Banca d'Italia per far conoscere alla cittadinanza il ruolo e i servizi dell'istituzione bancaria pubblica. "Per il Piemonte in particolare - ha aggiunto - abbiamo davanti 10 anni di portata epocale grazie alla realizzazione delle due direttrici Lisbona-Kiev e Genova- Rotterdam. Noi saremo al centro dell'interscambio di merci che queste nuove infrastrutture creeranno, e dovremo essere pronti ad accogliere questi cambiamenti e queste opportunità, in termini di occupazione e impresa. Mi sembra che ci stiamo attrezzando, penso a Stellantis che ha progettato a Mirafiori il grande hub per il riciclo dei motori, o anche al fatto che lungo le due direttrici non ci sono più terreni da comprare, spazi che saranno fondamentali per la logistica". Per andare incontro a tutto questo, secondo Cirio, occorre sviluppare ulteriormente il nostro sistema universitario, già d'eccellenza, e la formazione dei giovani. "Per attrarre investimenti non basta dare soldi, basti pensare alla Gigafactory andata a Tremoli - ha concluso - ma creare una condizione di sistema ottimale. Nei primi sei mesi in Piemonte abbiamo visto un aumento di produzione del 15%, delle esportazioni in Europa del 25% e nel mondo del 7%. Una locomotiva che dobbiamo aiutare a non fermarsi".