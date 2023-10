Cirio, "Benini scelta condivisa, a lei garantita l'autonomia"

"Abbiamo scelto la direttrice tutti insieme, con una bella condivisione. A lei abbiamo garantito quello che è giusto debba essere, l'autonomia. È una cosa normale, non la sbandiero e non la sottolineo, perché deve essere la normalità. So che non lo è per molti, per me lo è". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio durante la presentazione del piano editoriale del Salone del Libro di Torino. "La Regione Piemonte deve accompagnare i percorsi di crescita culturale, deve farsi garante del pluralismo - spiega Cirio - perché questa è una garanzia che dobbiamo sicuramente avere sempre tutti, perché crediamo in quelle che sono le fondamenta della nostra democrazia costituzionale e di questo ci occupiamo. Ma all'interno di questo, c'è la libertà creativa, c'è la capacità organizzativa perché il Salone è per noi anche una opportunità economica importante se affiancata a quella della cultura. Pertanto con l'entusiasmo di una nuova direzione continuiamo ad essere al fianco delle istituzioni, continuiamo a ritenere il Salone del Libro una delle più grandi e belle realtà di Torino e del Piemonte. Intorno al Salone del Libro possiamo costruire quella città universitaria che è una vocazione in cui crediamo tantissimo".