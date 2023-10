"L'economia non è una scienza triste", Banca d'Italia in tour

"Vogliamo allontanare l'idea che l'economia sia una scienza triste e che serva a poco". Così Paola Ansuini, responsabile comunicazione in materia di cultura finanziaria della Banca d'Italia, ha aperto oggi all'Auditorium Vivaldi la tappa torinese di 'In Viaggio con la Banca d'Italia. Il polso dell'economia'', il progetto che "apre al dialogo con le città, di tutto il territorio nazionale, con le persone, con i loro bisogni, con le forze produttive, con i mondi della ricerca, e con i mondi dell'istruzione". All'incontro, settimo di una serie di 13 appuntamenti in Italia fino a fine anno, aperto alla cittadinanza, della durata di due giorni e partecipato da numerosi studenti di Economia, hanno partecipato, tra gli altri, il capo del Dipartimento di Economia e statistica Sergio Nicoletti Altimari, il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay. Hanno introdotto i lavori il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "L'economia è un tema che riguarda tutti, proprio tutti - ha sottolineato Cirio - un settore che non prosegue per compartimenti stagni, ma che al contrario tocca tutto il vivere sociale. E nessuno può girarsi dall'altra quando viene a sapere di nuove povertà o di crisi di interi comparti. Conoscere i meccanismi economici significa anche saperli gestire. Questo vale per la politica, ma anche per le imprese e il mondo della formazione".