Sanità: Anaao, Cassazione ci dà ragione su quota Balduzzi

La Corte di Cassazione ha dato ragione alle posizioni del sindacato di medici e infermieri Anaao Piemonte nelle cause sulla cosiddetta "quota Balduzzi". Lo comunica lo stesso sindacato. "Nel 2012 - spiega una nota - entrò in vigore la Legge Balduzzi che prevedeva un aumento del 5% del compenso della libera professione dei medici, da accantonare per l'abbattimento delle liste d'attesa. Le Asl tardarono a recepire la Legge ed ora, dopo 10 anni, hanno preteso dai medici queste cifre non accantonate. Anaao Assomed ha sempre sostenuto che questa richiesta fosse illegittima perchè il 5% andava sommato al compenso del professionista e non detratto dallo stesso. Inoltre l'applicazione della legge con la trattenuta Balduzzi doveva essere successiva ad un accordo sindacale che nelle varie aziende è stato poi concluso successivamente". Secondo Anaoo "la sentenza sull'illegittima richiesta del 5% della Balduzzi riguarda un'analoga causa sostenuta in Lombardia, tanto attesa perché rappresenta un precedente giurisprudenziale di fondamentale importanza per tutte le cause di primo grado del Piemonte". Anaoo afferma che la Cassazione "ha sentenziato, in via definitiva e con cristallina chiarezza, che debba escludersi che l'azienda sanitaria possa applicare la trattenuta in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa e che il 5% aziendale da accantonare per l'abbattimento delle liste d'attesa dovesse essere chiesto ai pazienti, applicando l'incremento dell'onorario previsto dalla legge". "Come abbiamo sempre detto - è la conclusione - la richiesta del 5% della Balduzzi di 10 anni fa, è illegittima. Attendiamo che i tribunali del Piemonte recepiscano la sentenza".