Frode su agevolazioni Covid, 8 indagati

Due consulenti del lavoro sospesi per un anno dal lavoro, otto persone indagate per emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata, esercizio abusivo di professione, falsità materiale e un milione di euro sequestrato tra denaro, beni immobili, autoveicoli e quote sociali. Sono il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torinoche ha portato alla scoperta di una frode sulle agevolazioni Covid destinate al sostegno della ripresa economica delle imprese. Secondo le indagini, avviate nel dicembre 2021, i due principali presunti responsabili, entrambi consulenti del lavoro e amministratori di diritto e di fatto di diverse società, utilizzando documentazione falsa, avrebbero inoltrato sulla piattaforma digitale dell'Agenzia delle entrate molteplici comunicazioni per i medesimi contratti di locazione o d'affitto d'azienda, in modo da 'gonfiare' artificiosamente i crediti d'imposta spettanti. I crediti d'imposta così generati sarebbero stati poi ceduti ad altre imprese, ritenute dagli investigatori compiacenti, che li avrebbero indebitamente compensati con propri debiti tributari, con conseguente grave danno per l'Erario. A nove imprese è stata inoltre contestata l'indebita percezione di erogazioni pubbliche per circa 340 mila euro. Si tratta di contributi a fondo perduto stanziati dal Governo con diversi provvedimenti susseguitisi nel biennio 2020-2021, sempre con l'obiettivo di supportare gli operatori economici per le perdite di fatturato causate dall'emergenza pandemica.