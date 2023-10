Fridays for Future: in migliaia al corteo colorato di Torino

Dopo sei mesi dall'ultimo corteo, tornano in piazza anche a Torino I Fridays for Future per lo 'sciopero del clima'. Da piazza Statuto è partito il corteo, che raggiungerà piazza Castello in centro. Gli ambientalisti sono già oltre un migliaio. "Resistenza climatica contro un governo negazionista", si legge sullo striscione che apre la manifestazione. "Chiediamo giustizia climatica e la vogliamo ora", dicono dal furgone. Tra i giovani c'è anche il vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte e consigliere Pd a Daniele Valle, possibile candidato per il centrosinistra alle prossime amministrative "Questa è una bellissima piazza che ci lancia una richiesta forte di politiche davvero incisive sull'ambiente - spiega Valle - . Se penso che la maggioranza Cirio ha respinto la richiesta di dichiarare l'emergenza climatica in Piemonte negando una correlazione tra inquinamento e cambiamenti climatici trovo che questo sia un motivo in più per essere oggi in piazza". In corteo anche la rete del Climate Social Camp, Last, Acmos e le sigle Cigil-Cisl-Uil e uno spezzone dal Fiom.

"Davanti a un governo che va a tutto gas contro il clima queste manifestazioni fanno bene perché non ci possiamo permettere altri 4 anni di politiche clima-freghiste". Sostiene Marco Grimaldi, deputato alla Camera Alleanza Verdi Sinistra, in prima fila a Torino per lo sciopero contro il clima". Il serpentone composto da alcune migliaia di giovani ha imboccato via Cigna.

Il corteo è arrivato in piazza Castello e si è concluso davanti a Palazzo Madama. "Siamo più di cinquemila" dicono gli organizzatori dello sciopero climatico. Per la questura invece hanno manifestato circa tremila persone. Un corteo pacifico e colorato che non ha registrato momenti di tensioni. Dopo essere partito da piazza Statuto il corteo ha proceduto per corso Principe Eugenio, via Cigna, lungo Dora Firenze dove davanti alla sede dell'Italgas è stato appeso uno striscione con sopra scritto "Governo negazionista stop investimenti fossili". Poi è risalito per i giardini Reali e ha raggiunto il salotto buono del capoluogo piemontese. "Siamo la resistenza climatica", hanno ribadito i ragazzi dei collettivi ambientalisti. Non sono mancati gli attacchi l'amministrazione regionale e quella comunale targata Lo Russo, accusate di fare troppo poco per contrastare il cambiamento climatico.