Parco 5 laghi Ivrea, per Coldiretti non ci sono i soldi

Dopo il voto favorevole da parte della quinta Commissione del Consiglio regionale all'istituzione del Parco dei 5 laghi di Ivrea (Torino), Coldiretti Torino conferma la sua contrarietà. "Secondo la giunta - osserva il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - l'istituzione del nuovo Parco non porterà oneri. I soldi li dovrebbe trovare la Città Metropolitana. Ma in questo scaricabarile sulla pelle dei cittadini si dimentica che l'istituzione di un parco comporta oneri per una sede operativa, per i mezzi e le attrezzature". Per Coldiretti Torino, all'Eporediese non serve un nuovo parco "di facciata" ma un grande progetto per il rilancio dell'economia green e delle aziende agricole. "Prima vogliamo sapere cosa si vuole fare e vogliamo vedere i soldi per realizzare i progetti - aggiunge Mecca Cici - tutti questi parchi affidati alla Città Metropolitana non sono mai stati laboratori di economia verde e i territori non hanno tratto nessun beneficio mentre per le aziende agricole è arrivata solo la devastazioni dei cinghiali".