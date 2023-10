FINANZA & POTERI

Una banca in orbita, Intesa Sanpaolo in SpaceX di Musk

L'istituto di credito annuncia un investimento nell'azienda aerospaziale del miliardario americano, L'entità è, per ora, top secret. "Coerente con i nostri piani d'innovazione", spiega il gruppo guidato da Carlo Messina. Bancomat marziani nello spazio

Intesa Sanpaolo annuncia un investimento in SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk. Al momento l’ammontare dell’operazione non è noto. La banca spiega in una nota le motivazioni della scelta: in coerenza con il Piano d’impresa 2022-2025 che fa dell’innovazione uno dei suoi principali pilastri, Intesa ha riconosciuto al settore aerospaziale un ruolo di particolare rilievo. Perciò ha deciso di puntare su un’azienda che ha dimostrato una visione d’avanguardia ed è diventata nota a livello mondiale per una serie di imprese storiche". L’impegno di Intesa arriva a pochi mesi da quello di Unipol, che ha puntato invece su X Holdings I, il veicolo finanziario con cui il magnate sudafricano naturalizzato americano ha acquisito l’ex Twitter, poi diventato X.

Space X di proprietà di Musk, con sede in California è leader mondiale nel settore dell’esplorazione spaziale. È l’unica azienda privata capace di lanciare in orbita e riportare a terra un veicolo. Nel 2020 è stata la prima compagnia privata a trasportare delle persone nella stazione spaziale. SpaceX sta sviluppando il progetto Starship, una nuova generazione di veicoli spaziali di lancio completamente capaci di trasportare persone su Marte e verso altre destinazioni del sistema solare. Starlink è il primo sistema satellitare internet più capillare a livello mondiale capace di offrire connessioni ad alta velocità in tutto il mondo.