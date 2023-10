Torino Pride, "convegno complottista con loghi istituzionali"

l coordinamento Torino Pride si schiera contro un convegno definito "complottista" che vede, sulla locandina, i loghi di Regione Piemonte e ministero del Lavoro e Politiche sociali. L'appuntamento in questione, previsto per domani, è l'evento organizzato da FederVita Piemonte 'Dalla Fivet all'utero in affitto: storia di una grande mistificazione', "ennesimo convegno di mistificatori - accusa il Ctp - che si propone di discutere sui temi della gestazione per altri e la procreazione medicalmente assistita come se fosse un complotto mondiale finanziato da chissà quale 'potentato' che avrebbe 'come vessillo l'ennesimo nuovo diritto a discapito dei più deboli'". "Davvero una follia - dice - il coordinatore del Torino Pride, Marco Giusta - sostenere che esista un 'ordine mondiale' che vuole influire sulle scelte di vita delle persone. Ci si dimentica, come sempre, che si sta parlando di storie di vita, persone, amore, solidarietà. E, soprattutto, che i diritti più a rischio sono quelli dei bambini e bambine nati e nate da Gpa, e in particolare nelle famiglie omogenitoriali". Per Giusta è "un'umiliazione perpetrata da chi vuole imporre un unico modello di pensiero basato sulla paura e sulle bugie, blaterando ancora della inesistente 'teoria gender e, di fatto, contribuendo a peggiorare la vita proprio di chi pensano di difendere: i bambini e le bambine". Il coordinamento Torino Pride chiede "a che titolo i loghi di Regione e ministero siano sulla locandina" e a Vol.To "di prendere posizione per evitare che la presenza del suo logo su quella locandina possa essere scambiata per un avallo delle teorie complottiste e antiscientifiche".