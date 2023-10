Il ritorno (a casa) di Pedrale

Dicono che… la politica sia come quegli amori che “fanno giri immensi e poi ritornano”. Una passione travagliata quella di Luca Pedrale, 61 anni, natali a Casale Monferrato e una storia politica costruita nel Vercellese, tra zanzare e panissa. Consigliere regionale di lungo corso (è stato anche capogruppo del Pdl nella tragica legislatura di Roberto Cota, tra firme false e mutande verdi), è iniziato il suo peregrinare in cerca di una nuova casa. Ha bussato a Fratelli d’Italia, una scappatella con Noi di Centro e con l’Udc, la ricerca di un porto sicuro fino il ritorno a casa. Alla sua Itaca. È appena tornato in Forza Italia dove – per far capire come sono messi – gli hanno subito affidato l’incarico di segretario provinciale. Con lui è arrivato anche il vicesindaco di Vercelli Massimo Simion, leghista epurato durante le purghe salviniane. Vediamo quanto durano.