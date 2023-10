Fridays for future si accampa davanti al Municipio di Torino

Gli attivisti di Fridays For Future si accamperanno, oggi pomergggio alle 18, davanti a Palazzo Civico. "Il comune ha mostrato troppo spesso una pericolosa inerzia di fronte all'emergenza climatica, nonostante abbia ripetutamente espresso la volontà di lavorare guardando ad un futuro sostenibile - dice un portavoce del movimento - chiediamo quindi da che parte stia: se da quella di un cambiamento sempre più necessario, o da quella di chi sta totalmente ignorando il collasso climatico. Proprio per questo - conclude il portavoce - Fridays for future porterà delle proposte concrete direttamente sotto il palazzo comunale".