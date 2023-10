In Piemonte la prima legge italiana a tutela dei geoparchi

Nella Giornata Internazionale della Geodiversità, il presidente del Piemonte Alberto Cirio firma la prima legge in Italia dedicata alla valorizzazione dei geoparchi. Il provvedimento, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, punta a "proteggere la varietà geologica piemontese a conservazione del paesaggio e dei suoi patrimoni materiali e culturali". "La profonda geodiversità del nostro territorio - spiega Cirio insieme al vicepresidente e assessore con delega ai Parchi Fabio Carosso - garantisce una terra ricca che produce eccellenze agricole e gastronomiche di straordinaria varietà, oltre a essere uno straordinario patrimonio paesaggistico, turistico ed economico, prezioso anche per la ricerca scientifica oggetto di studi da parte di geologi di tutto il mondo". Accade ad esempio al Geoparco Unesco Sesia Val Grande, uno dei 10 Geoparchi Unesco d'Italia e unico in Piemonte, che mostra lungo la linea insubrica una magnifica sezione della crosta terrestre dove gli scienziati del pianeta vengono a studiare l'evoluzione futura della Terra. Il Piemonte, sottolinea infatti il geologo Marco Giardino dell'Università di Torino, è la Regione con la più ricca geodiversità al mondo: un patrimonio fatto dalle Alpi con i loro oltre di 50 milioni di anni, gli Appennini, la pianura di origine marina, e le colline Unesco di Langhe, Roero e Monferrato. Il tutto in un raggio di cento chilometri. "La legge - spiega il primo firmatario Carlo Riva Vercellotti - è un ulteriore passo per valorizzare la nostra magnifica Regione. Oggi il Piemonte compie un salto culturale che non solo crea consapevolezza di quanto straordinario e unico abbiamo ereditato, ma che può e deve creare un'occasione di crescita turistica ed economica".