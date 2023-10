PALAZZI ROMANI

Sempre caro mi fu quell'alto Colle. Mattarella da record: 3.167 giorni

È il Capo dello Stato rimasto in carica più a lungo. Superati i 3.166 giorni di Napolitano, che fece due mandati ma senza portare a termine il secondo. Grande intervento oggi: "Sostenendo l'Ucraina scongiuriamo il pericolo di un conflitto dai confini imprevedibili"

Sergio Mattarella è ufficialmente diventato il presidente della Repubblica rimasto in carica più a lungo nella storia italiana. Il Capo dello Stato, infatti, è al Quirinale da 3.167 giorni e ha così superato i 3.166 giorni di Giorgio Napolitano, anche lui eletto per due mandati consecutivi ma senza portare a termine il secondo.

Mattarella fu rieletto presidente della Repubblica per la seconda volta il 29 gennaio 2022, all'ottavo scrutinio, con 759 voti, diventando il secondo Capo dello Stato, dopo Napolitano, a essere riconfermato per un secondo mandato (e anche il secondo più votato di sempre dopo Sandro Pertini). Napolitano era stato eletto presidente della Repubblica per la prima volta il 10 maggio 2006 e la seconda il 20 aprile 2013. Il 14 gennaio 2015 annunciò le sue dimissioni.

Oggi a Porto, parlando al panel sulla guerra all’Ucraina alla diciottesima riunione informale del Gruppo Arraiolos, che riunisce i Capi di Stato senza funzioni esecutive dell’Unione Europea, ha detto che accanto – e al di là – della doverosa solidarietà all’Ucraina, sostenendola scongiuriamo il pericolo di un conflitto dai confini imprevedibili. Se l’Ucraina cadesse, ha spiegato il presidente, assisteremmo a una deriva di aggressioni ad altri paesi ai confini con la Russia e questo – come avvenne nel secolo scorso tra il 38 e il 39 – condurrebbe a un conflitto generale e devastante. Per il capo dello Stato è motivo di tristezza vedere tante vite stroncate, tanta distruzione, immani risorse finanziarie bruciate in armamenti, ma quanto stiamo facendo tutela la pace mondiale.