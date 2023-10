In cantina un deposito clandestino di fuochi d'artificio

Un deposito clandestino di fuochi d'artificio, dove veniva stoccato materiale pirotecnico illegale da vendere via web, è stato scoperto dalla guardia di finanza in una cantina di un complesso residenziale a La Loggia (Torino). Un ventisettenne che abita nel palazzo insieme alla famiglia è stato segnalato alla procura. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri per mettere l'area in sicurezza: il materiale, considerato assai pericoloso, è stato fatto brillare in una vicina cava. Oltre a circa 10 kg di artifici pirotecnici sono state trovati numerosi proiettili per fucile e pistola e quattro mortai da utilizzare per il lancio dei fuochi d'artificio.