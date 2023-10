A Torino la medicina aerospaziale al servizio della comunità

Sette sessioni di studio, più di 30 interventi e oltre 200 partecipanti per riflettere sulla medicina aerospaziale e sulle ricadute che contribuiscono a migliorare la vita quotidiana. Dall'11 al 13 ottobre arriva a Torino, al Politecnico e all'Energy Centre, il 33esimo convegno nazionale dell'Aimas, l'Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale, che vedrà a confronto professori universitari, ufficiali medici, piloti, esperti e ricercatori da tutta Italia. Dopo l'apertura dedicata ai 'Cento anni di medicina aeronautica in Italia' sulla scia del centenario dell'Arma Azzurra, al congresso porterà il suo saluto il generale ispettore capo Enrico Tomao, presidente dell'Aimas, e verrà consegnato il premio scientifico 'I Guidoniani', seguito dalla lectio magistralis dell'astronauta Franco Malerba. Fra le tematiche della tre giorni, la medicina clinica aeronautica, la sicurezza del volo e gli aspetti neurofisiologici e neuropsicologici delle neuroscienze aerospaziali. "Tutte le figure professionali sanitarie che si occupano di aeronautica e spazio - sottolinea il generale Tomao - nell'ultimo anno sono state chiamate a prendere decisioni e fare scelte davanti a casi clinici specifici, ma anche a nuovi regolamenti, a problematiche e criticità legate al mondo aeronautico. Per questo l'appuntamento torinese è fondamentale non solo per l'Aimas, ma per tutto ciò che ruota attorno al mondo della medicina aerospaziale, anello di congiunzione tra la medicina tradizionale e il mondo del volo".