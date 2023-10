Italia-Israele Torino, politica condanni terrorismo Hamas

"Dalle prime ore di stamattina 7 ottobre in Israele si stanno verificando attacchi missilistici e incursioni terrestri da parte di gruppi armati di Hamas provenienti dalla Striscia di Gaza. I terroristi sono penetrati in massa nelle città israeliane limitrofe alla Striscia uccidendo civili israeliani con crudeltà mostruose ed è a rischio la vita delle persone e la sicurezza dell'intera regione. L'associazione Italia Israele di Torino si unisce all' Unione associazioni Italia Israele, e alla sua presidente Celeste Vichi, nel condannare con la massima fermezza gli attacchi portati ad Israele e chiede a tutte le forze politiche in Parlamento di prendere una posizione chiara e netta a favore dello Stato Ebraico". E' il testo di un comunicato diffuso a Torino. "Ormai da anni - si legge - il nostro Paese ormai intrattiene ottime relazioni politiche, culturali, economiche che hanno visto rafforzarsi sempre di più i rapporti diplomatici e strategici tra l'Italia e lo Stato di Israele. Ci aspettiamo che questo rapporto di amicizia corrisponda in questo momento così drammatico per Israele ad un segnale politico di altrettanta importanza attraverso una ferma condanna e presa di distanza dello Stato Italiano dal terrorismo di Hamas e la riconferma del diritto di Israele ad esistere ed a difendersi da queste intollerabili aggressioni ai propri civili ed all'integrità del suo territorio". "Chiediamo a tutte le principali Istituzioni italiane, quali Regioni, Province, Comuni, che hanno adottato la definizione operativa di antisemitismo ad Ihra - prosegue la nota - di esprimere pubblicamente il proprio sostegno allo Stato di Israele e riconfermare il suo diritto ad esistere, condannando l'attacco subito dallo Stato Ebraico". "In queste ore - è la conclusione - dai minareti di Gerusalemme gli imam gridano 'uccidete gli ebrei'. Oggi l'antisemitismo è l'antisionismo. Non lasciamoli soli".