Israele: Ricca, la violenza terrorista non prevarrà

"Sono vicino a Israele e al popolo israeliano, vittima in queste ore di un'aggressione feroce e brutale. L'Italia e il Piemonte sono e sempre saranno fraterni amici di questa democrazia che lotta per la sua sopravvivenza, minacciata da chi vorrebbe vederla sparire per sempre. Alla brutalità del terrorismo rispondiamo con la forza delle nostre idee e della nostra solidarietà". Così, in una nota, l'assessore della Regione Piemonte Fabrizio Ricca.