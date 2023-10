Incendio alla Centrale Latte di Alessandria, nube di fumo nero

Vigili del Fuoco impegnati con 4 equipaggi di Alessandria e uno dei Volontari di Valenza per lo spegnimento di un incendio divampato alla Centrale del Latte, in viale Massobrio, nel capoluogo di provincia. Alta la nube di fumo nero, visibile da più punti. Secondo le prime frammentarie informazioni le fiamme avrebbero interessato la parte posteriore di una cella all'interno dello stabilimento e alcuni bancali e grossi contenitori in plastica. Atteso l'arrivo del presidente Carlo Ricagni. Sul posto la Polizia di Stato e la Locale, che ha provveduto a chiudere alcuni tratti delle strade della zona per motivi di sicurezza e per facilitare le operazioni dei pompieri.