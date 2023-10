Di Raimondo (Asstel), digitale per l'inclusione lavorativa

Il digitale può essere messo al servizio dell'inclusione lavorativa: lo afferma Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel, l' associazione di categoria delle telecomunicazioni, intervenuta oggi al Festival Digitale Popolare di Torino in dialogo con il presidente della Fondazione Cervelli Ribelli Gianluca Nicoletti. "Siamo impegnati attivamente, con le nostre imprese della filiera tlc - ha spiegato Di Raimondo - in progetti per l'inclusione lavorativa di ragazze e ragazzi con neurodivergenze, per valorizzare i loro talenti digitali. Con la Fondazione Cervelli Ribelli abbiamo promosso una serie di progetti che hanno come obiettivo quello di individuare il talento dei ragazzi con neurodivergenze e inserirli nelle aziende. Attraverso questi percorsi di inclusione stiamo diffondendo nuove prospettive e generando valore per il Paese". "Affrontare l'universo delle neurodivergenze - ha sottolineato - presenta sfide considerevoli da ogni punto di vista, e siamo fieri che molte delle nostre aziende si stiano mettendo in gioco per superare queste sfide e sostenere l'integrazione lavorativa di questi straordinari cervelli ribelli. La nostra partecipazione al Festival Digitale Popolare, che pone l'accento sull'umanità, testimonia la nostra ferma volontà di costruire un futuro lavorativo su misura per l'essere umano".