Loggia Ungheria: accolte 40 parti civili per calunnie Amara

Una quarantina di parti civili per le 'calunnie' della Loggia Ungheria e la richiesta della difesa di trasferire il processo da Milano a Brescia. Entra nel vivo l'udienza preliminare davanti al Gup di Milano, Guido Salvini, a carico dell'ex legale esterno di Eni, Piero Amara, e il suo ex socio di studio Giuseppe Calafiore. Sono accusati dai pm Stefano Civardi e Roberta Amadeo di aver calunniato decine dei massimi esponenti di magistratura e forze dell'ordine (Amara) indicati come appartenenti all'associazione segreta "prosecuzione della P2" e in grado di orientare le nomine del Csm e dei palazzi del potere romano, e di aver autocalunniato se stessi (Calafiore) nei verbali resi ai pm di Milano Paolo Storari e Laura Pedio fra 2019 e 2020. Proprio il 44enne siracusano ha sollevato sabato mattina attraverso gli avvocati Alberto Gullino e Mario Fiaccavento una questione di "competenza" territoriale chiedendo il trasferimento del processo a Brescia. Il motivo sarebbe che fra le decine di persone offese c'è anche Livia Pomodoro, l'ex presidente del Tribunale di Milano. Secondo la difesa questo renderebbe incompetente i giudici meneghini - nonostante Pomodoro sia oggi in pensione - perché "oggetto di quelle dichiarazioni" rese da Amara ai pm sarebbero fatti storici di un passato in cui la giudice era in servizio a Milano. I legali del 44enne siracusano - che promise ma non consegnò mai le liste degli affiliati a 'Ungheria' sostenendo che fossero "in possesso di un agente dei servizi segreti iraniani a Dubai" - hanno chiesto al Gup, qualora fosse di "opinione diversa" sulla "eccezione territoriale", di rimettere la decisione alla Corte di Cassazione. Per ora l'avvocato di Piero Amara, Salvino Mondello, non si è associato alla richiesta di trasferire gli atti.Sabato si è definita intanto la costituzione delle parti civili: oltre ai 37 già comparsi all'udienza del 21 settembre, si sono aggiunti l'ex vice presidente del Csm Giovanni Legnini, gli ex Consiglio di Stato, Sergio Santoro e Antonio Serrao, e l'ex magistrato della Corte dei Conti, Antonio Caruso. Tutti accolti. Per il Gup dalle "dichiarazioni dell'imputato" è prospettabile un "evidente danno di immagine". Le nuove 4 costituzioni di persone offese si aggiungono ai nomi, fra gli altri, dell'ex ministra della Giustizia, Paola Severino, gli ex Comandanti generali della GdF Giuseppe Zafarana (attuale presidente Eni) e Giorgio Toschi, l'ex vice presidente Csm Michele Vietti e i consiglieri Sebastiano Ardita, Paola Balducci, Cosimo Ferri, i magistrati Andrea Padalino, Lucia Lotti e Angelantonio Racanelli, il Procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo, l'ex Comandante dei carabinieri Tullio Del Sette. Non si sono costituiti gli avvocati degli eredi Berlusconi e del Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Prossima udienza fissata il 27 ottobre. Gli imputati dovranno comunicare qualche giorno prima se intendono chiedere riti alternativi.Intanto il 18 ottobre Amara e Calafiore dovranno comparire davanti al Gup di Milano Cristian Mariani per la vicenda del cosiddetto 'falso complotto Eni': sono imputate 12 persone e 3 società, tra cui anche l'ex manager della compagnia petrolifera licenziato e grande accusatore di Eni nel processo per la maxitangente nigeriana chiuso con assoluzioni definitive, Vincenzo Armanna. Tra le parti offese ci sono la stessa Eni, l'ad Claudio Descalzi e il ministero della Giustizia.