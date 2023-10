SACRO & PROFANO

Repole scontenta i sessantottini: "Troppa teologia e poco sociale"

Gli attempati (e sparuti) reduci della "stagione pellegriniana" molto critici verso l'arcivescovo di Torino e il suo inner circle "boariniano". Come anticipato dallo Spiffero i salesiani vendono la Crocetta. Il papa e la "pappa" di Sinodo per i giornalisti

Durante l’assemblea del clero torinese di sabato 30 settembre dedicata alle «nuove ministerialità», sono emersi i mugugni dell’ormai esigua pattuglia dei preti ex sessantottini. Rimproverano all’arcivescovo Roberto Repole di usare un linguaggio troppo teologico e poco comprensibile. Incontrando i fedeli delle parrocchie, egli pensa forse di trovarsi davanti gli allievi della facoltà, usa un linguaggio complesso e molto diverso non solo dall’oratoria monocorde e tutta incentrata sul sociale del suo predecessore Cesare Nosiglia, ma anche dalle prediche del buon curato – quale in fondo, nella sua accezione più positiva, era sempre rimasto – del cardinale Severino Poletto. I sessantottini devono però farsene – e se ne faranno – una ragione, perché ad essere sconfitti con l’avvento al comando dei “boariniani”, sono stati – insieme ai conservatori – proprio loro. La stagione “pellegriniana” durata fin troppo – almeno quattro decenni – e autocelebratasi fino allo sfinimento come l’età dell’oro della Chiesa, è veramente finita e non tornerà.

D’altro canto, la nomina di Repole, voluta personalmente dal papa dopo aver letto il famoso «libretto» – è dovuta alla “sua” ecclesiologia. Si sta concretizzando così un vecchio sogno e cioè l’istituzione in facoltà della licenza in ecclesiologia, da sempre osteggiata dai milanesi e dal suo proconsole in Piemonte, l’Eccellenza monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. Il quale, con il suo stesso confratello Repole – nominato segretario di uno dei circuli minores – è sbarcato giovedì scorso a Roma dove parteciperà al sinodo sulla sinodalità. In ogni caso, sull’intervento di monsignor Repole all’assemblea diocesana ritorneremo nel prossimo articolo.

***

La profanazione o quanto meno l’uso improprio della splendida chiesa di San Filippo di Torino ridotta a “Caffè della morte” di cui abbiamo dato conto è stata accolta con un certo imbarazzato ma eloquente silenzio da parte degli ambienti (Curia e Padri dell’Oratorio) interessati. Un silenzio accondiscendente. I figli di S. Filippo Neri danno la giustificazione ufficiale che loro in chiesa – incredibile dictu! – «non fanno evangelizzazione, ma “preevangelizzazione”» e con questo grottesco artificio tutto quindi è consentito. Immaginiamo Nostro Signore o i Padri della Chiesa che prima di annunciare la Buona Novella la «preannunciavano» adeguandosi e indulgendo ai costumi pagani. Ma se anche questa assurda giustificazione avesse un senso, rimane che una chiesa sia – per quanto ancora? – un luogo di culto, sacro, destinato alla preghiera ed alla vita, non certo alla morte.

Ci sarebbe però dell’altro. Da quando a San Filippo è entrata nel Museo di arte urbana (Mau), gira voce che la più grande chiesa di Torino sia caduta, di fatto, in mano ad esponenti massonici che la usano a loro piacimento. Inoltre – e non pare un argomento secondario – negli ambienti ecclesiali è noto lo stretto e cordiale rapporto che lega il vescovo ausiliare, monsignor Alessandro Giraudo, con il vicario dell’Oratorio torinese, padre Simone Furno, suo compagno di esercizi alla palestra Gym Tonic di via Poliziano, il quale, appena giunto da Biella per incardinarsi a Torino, ebbe l’onore di sedere alla mensa di monsignor arcivescovo Repole, onore che pare non sia frequente, soprattutto da parte di un prelato abbastanza restio a ricevere i preti. Sia come sia, tale sodalizio garantisce una vasta condiscendenza verso una realtà – quella dei Padri dell’Oratorio di San Filippo Neri – già commissariata dalla Santa Sede e con un decreto di allontanamento – da questi ovviamente mai obbedito – di uno dei Padri del giurassico post-conciliare.

***

Come lo Spiffero aveva anticipato mesi fa – smentito sdegnosamente dagli interessati – i salesiani se ne andranno presto dalla Crocetta. Il grande edificio di via Caboto 20 che ospitava vari organismi, tra cui la sezione torinese della Pontificia Università salesiana, sarà messo in vendita dalla Congregazione per un valore di venti milioni, così come è avvenuto per l’edificio adiacente alla chiesa dei SS. Martiri, già sede dei gesuiti e trasformata in appartamenti di lusso, o quello di corso Ferrucci dei Missionari della Consolata. Sempre per rimanere ai salesiani, l’altare della basilica di Maria Ausiliatrice a Valdocco è ormai diventata il palcoscenico per esibizioni danzanti e spettacolini vari. Don Bosco oggi sarebbe classificato tra i «rigidi» o gli «indiestristi» e i duri moniti ai suoi figli frutto di ottusa intransigenza: «Ricordatevi de moribus! Tollerate tutto: vivacità, sbadataggine, ma non l’offesa a Dio, laddove la vita religiosa e di fede non è curata, la moralità di certo non può essere elevata».

***

Le risposte del papa – scritte dal nuovo prefetto Tucho Fernández – ai precisi “Dubia” dei cardinali conservatori, sono un capolavoro di indeterminatezza in modo che alcuni osservatori hanno potuto evocare il neologismo maanchismo di veltroniana memoria per cui, come era costume dell’ex segretario del Pd e ministro di Romano Prodi, si può affermare tutto ma anche il contrario di tutto. Insomma, più dubbi dei “Dubia”. Sintetizzando: 1° quesito – Se la Divina Rivelazione vada re-interpretata in base ai cambiamenti culturali e antropologici del momento. Il papa risponde che la Divina Rivelazione è immutabile e sempre vincolante; tuttavia, è anche vero che essa risente dei condizionamenti del tempo, per cui va distinto ciò che «è stato rivelato per la salvezza di tutti» dalle cose secondarie che vanno interpretate. Qui si finge di ignorare che tutte le questioni teologico-antropologiche all’ordine del giorno al sinodo sono essenziali per la fede e affatto secondarie. 2° quesito – È possibile benedire le coppie omosessuali? Il papa risponde che il matrimonio è fra un uomo e una donna e le coppie omosessuali sono una realtà diversa e per questo vanno evitati riti alternativi. Poi però apre alla possibilità di dare una benedizione – al singolo o alla coppia – con riti che però non andranno riconosciuti in modo ufficiale. In conclusione, il matrimonio sacramentale è solo fra un uomo e una donna, ma anche una benedizione per le coppie non è da escludersi, purché fatta senza un crisma di ufficialità… todos, todos, todos. 3° quesito – Circa l’ordinazione sacerdotale femminile. All’inizio il divieto sembra confermato, ma subito dopo il papa sostiene che la Chiesa non ha ancora una dottrina chiara in materia su cosa essa intenda con «dichiarazione definitiva» (San Giovanni Paolo II) e quindi il tema rimane aperto alla discussione teologica. 4° quesito – È possibile una assoluzione senza pentimento? Il papa risponde che essa è necessaria ma siccome per qualcuno dichiararsi colpevoli è una tortura, meglio non insistere su propositi troppo precisi per cui pentirsi è bene ma senza chiederlo in modo specifico per non urtare la sensibilità del penitente. Per confutare l’accusa di indeterminatezza nelle risposte si cita San Tommaso per il quale più si scende nel particolare e più si è obbligati a stare sul vago, ma si dimentica che l’Aquinate affermava l’assolutezza dei precetti negativi, perché «i precetti negativi obbligano semper ad semper (sempre ed in ogni circostanza); in nessuna circostanza infatti si deve rubare o commettere adulterio. I precetti affermativi invece obbligano semper ma non ad semper, quindi a seconda del luogo o delle circostanza». (Commento alla Lettera ai Romani, c. 13,I.2).

Il dubbio più pesante lo ha però posto il cardinale Joseph Zen, 91 anni, salesiano, ordinato sacerdote a Torino nel 1961 dal cardinale Maurilio Fossati ed ex vescovo di Hong-Kong, con una lettera ai padri sinodali dove esprime tutte le sue preoccupazioni e in cui afferma, tra l’altro, che «la segretaria del sinodo è molto efficiente nell’arte della manipolazione, spesso afferma di non avere alcun ordine del giorno. Questa è una vera offesa alla nostra intelligenza. Chiunque può vedere a quali conclusioni mira». Un testo, anch’esso breve, conciso e concreto. Tutto da leggere.

***

La nuova enciclica Laudate Deum è stata presentata con toni entusiastici nei giardini vaticani da relatori d’eccezione. Tra questi c’era anche, oltre all’immancabile Carlin Petrini, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi che si è profuso in elogi alla Chiesa e al suo pontefice, meritandosi l’appellativo di “ecochierichetto”. L’accademico è lo stesso che nel 2008 guidò la canea di un gruppo di professori della Sapienza contro l’invito rivolto dal rettore a Benedetto XVI per l’inaugurazione dell’anno accademico. Per settimane il papa fu oggetto di una martellante campagna della stampa “libera e democratica” fatta di appelli e raccolta di firme contro la visita del papa, si arrivò persino a pubblicare un manifesto di 68 docenti che chiedeva la cancellazione dell’invito in quanto colpevole di lesa laicità. Alla fine, fu il compianto papa emerito a decidere di non andare per non essere causa di conflitto. Sulla vicenda la sinistra cattolica e progressista – Enzo Bianchi, Vito Mancuso etc – furono silenti e, ancora oggi, “il teologo del Cuneese”, don Duilio Albarello, sostiene le ragioni di coloro che si opposero alla visita di Benedetto XVI.

Il professor Parisi non si limitò però a firmare appelli e manifesti ma si scagliò contro Ratzinger in un’intervista sull’Unità con l’incredibile accusa di avere con le sue posizioni – ma quando mai? – «rotto il patto fra scienza e fede». Tutta la vergognosa vicenda è stata ricostruita, in ogni dettaglio, dallo stesso rettore di allora e accademico dei Lincei, Ruggero Guarini, nel suo volume del 2014 Sapienza e Libertà. Come e perché papa Ratzinger non parlò all’Università di Roma, Donzelli editore. Nella prefazione, il citato e non sospettabile di simpatie conservatrici, Walter Veltroni – a quel tempo sindaco di Roma – scrive che «non si respirò più libertà, in città e in tutto il paese in quei giorni. Se ne respirò di meno». Nella campagna contro l’invito al papa alla Sapienza si distinse il “papa laico” Eugenio Scalfari che, tra l’altro, accusava Ratzinger di essere un «modesto teologo». Con papa Francesco – lui sì grande teologo! – la simpatia e la stima furono invece reciproche e istintive, tanto che il giornale da lui fondato diventò da allora una succursale dell’Osservatore Romano.

La Santa Sede decise poi di rendere noto il testo dell’intervento che il papa avrebbe dovuto leggere alla Sapienza e il suo finale sembra ancora oggi la migliore risposta che docenti come Parisi avrebbero meritato e meritano: «Che cosa ha da fare o da dire il papa nell’università? Sicuramente non deve cercare di imporre la fede, che può essere solo donata in libertà. Al di là del suo ministero di pastore nella Chiesa e in base alla natura estrinseca di questo ministero pastorale è suo compito mantenere desta la sensibilità per la verità; invitare sempre di nuovo la ragione a mettersi alla ricerca del vero, del bene, di Dio, e su questo cammino, sollecitarla a scorgere utili luci sorte lungo la storia della fede cristiana e a percepire Gesù Cristo come la Luce che illumina la storia e aiuta a trovare la via verso il futuro».

***

Il vaticanista iper progressista Marco Politi – già redattore di Repubblica e oggi del Fatto – ha scritto un articolo al vetriolo per stigmatizzare il silenzio stampa che il papa ha imposto sui dibattiti sinodali la cui informazione sarà affidata esclusivamente a dei bollettini stampa che indichino le tematiche affrontate nella discussione generale, ma non rendano possibile sapere cosa ha detto di preciso «quel» cardinale, «quel» vescovo, «quella suora» e così, per la prima volta, «quel» laico o «quella» laica. Politi parla a tal proposito di «oscuramento». Giustamente, una giornalista americana, si è posta la domanda cruciale: «Visto che noi giornalisti non abbiamo accesso all’assemblea e alle sessioni generali, come possiamo essere sicuri che quello che ci viene dato come “pappa” è vero?».