Clima: Pichetto, l'impegno dei giovani è una speranza

"L'impegno che le giovani generazioni stanno mettendo a tutti i livelli infonde speranza e insieme ci carica di un'enorme responsabilità. La loro voce è imprescindibile e sarebbe gravissimo non ascoltarla. Siamo di fronte ad una generazione che sta chiudendo i conti con il negazionismo e il disimpegno climatico e non dobbiamo sottovalutarla. Una generazione digitale, interconnessa, dove le buone idee e le soluzioni innovative viaggiano molto più velocemente che in passato". Lo ha detto il ministro per l'ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Torino per il Festival del Digitale popolare. Il ministro è intervenuto all'interno di un panel intitolato 'Youth4Climate, un'opportunità per i Giovani di tutto il mondo'. "La formula dell'hackathon - ha anche detto - permette di avvicinare i giovani di tutto il mondo e farli confrontare su problemi che sono evidentemente comuni. I ragazzi hanno bisogno di essere messi nelle migliori condizioni per far sentire la loro voce e la Youth4Climate è nata con questo obiettivo, anche in vista di COP28 dove l'Italia ha intenzione di fare la propria parte per la soluzione di questa crisi". Pichetto Fratin ha anche fatto riferimento sulla Laudate Deum, esortazione apostolica pubblicata da papa Francesco lo scorso 3 ottobre, dichiarando di essere rimasto dal fatto che il pontefice "da una parte evidenzi come milioni di persone perdano il lavoro a causa delle conseguenze del cambiamento climatico, dall'altra sottolinei le potenzialità di occupazione della transizione green". "La transizione - ha concluso - può essere giusta e sostenibile ed è comunque inevitabile. I giovani devono vivere attivamente questo cambiamento ed esserne protagonisti. Compito delle istituzioni è sostenere questo ruolo".