Banche: Visco, Bankitalia non consultata su tassa extraprofitti

Il governatore uscente di Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha riferito in un'intervista al Financial Times che Bankitalia "non è stata consultata" prima che il governo Meloni annunciasse ad agosto la tassa sugli extra profitti delle banche. Ma dopo le modifiche dello scorso mese al provvedimento, Visco "accoglie con favore i cambiamenti finora proposti", come riporta il quotidiano economico britannico.