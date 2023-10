Migranti: Fedriga, fermare illegalità. Non basta redistribuzione

"Non siamo territorio di confine europeo: ci sono due Paesi europei dentro Schengen prima di arrivare in Friuli Venezia Giulia: la Croazia e la Slovenia. Schengen prevede che ci sia la libera circolazione tra i Paesi europei, ma anche che i Paesi di confine abbiano la possibilità e il dovere di controllare gli stessi confini". A ricordarlo è Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province, al Festival del Digitale popolare di Torino. "Per quello - ha aggiunto - continuo a dire che serve un interventismo europeo che non può ridursi a una ridistribuzione di chi è entrato illegalmente ma deve fermare l'immigrazione illegale e favorire, invece, quella legale che è utile all'Europa e penso possa portare un arricchimento".