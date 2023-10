Alessandria, Manuela Arcuri regina della Festa del Cristo

E' stata inaugurata dall'attrice romana Manuela Arcuri l'edizione 2023 della 'Festa del Cristo', il più popoloso quartiere di Alessandria con 25mila abitanti. Circa un migliaio di persone ad accoglierla per questa sua 'prima volta' in città. Un taglio del nastro di prestigio, seguito dalle consuete firme di autografi, per una domenica ricca di appuntamenti. La Festa si svolge dal 29 settembre fino al 15 ottobre in un rione che la stessa Arcuri ha definito "molto vivo e accogliente". Nel pomeriggio è previsto il concerto di Jo Squillo. L'evento è organizzato dall'Associazione dei Commercianti insieme al Comune.