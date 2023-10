Israele: Torino spegne la Mole in segno di solidarietà

Torino spegne la Mole Antonelliana per Israele. Questa sera il monumento simbolo della città non sarà più illuminato a partire da mezzanotte, un'ora in anticipo rispetto all'orario consueto. Lo ha deciso l'amministrazione comunale "per manifestare solidarietà e vicinanza ad Israele dopo gli attacchi avvenuti in queste ultime ore ed esprimere forte preoccupazione per l'auspicato processo di pacificazione stabile e duratura tra israeliani e palestinesi".