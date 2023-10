Christillin, ricapitalizzazione Juve segnale forte famiglia Agnelli

"Penso si vada verso un futuro positivo. Domani a Torino si celebreranno i 100 anni della proprietà della famiglia Agnelli. Credo sia un segnale forte nell'anno del centenario, un reinvestimento di altri 200 milioni per sanare una situazione che non può che portare a miglioramenti sia sul campo che fuori. Ci attendiamo un futuro più tranquillo di quanto la Juve e i tifosi abbiamo vissuto in quest'ultimo anno. Tantissimi auguri e grazie alla famiglia Agnelli, unico caso al mondo di una stessa proprietà in una squadra di vertice per 100 anni". Così Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e tifosa bianconera, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.