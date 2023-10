Shoah: a Verbania gli 80 anni della strage del lago Maggiore

Tra il settembre e l'ottobre 1943, nelle località di Baveno, Arona, Meina, Orta, Mergozzo, Stresa, Pian Nava, Intra e Novara, truppe di occupazione tedesca si resero responsabili dell'assassinio di almeno 58 persone di fede ebraica. Si è trattato della prima strage di ebrei avvenuta in Italia, la seconda per numero di vittime dopo quella delle Fosse Ardeatine. In occasione dell'80/o anniversario della strage del Lago Maggiore, nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 ottobre, la Casa della Resistenza di Verbania ospiterà un convegno internazionale che, prendendo le mosse dall'eccidio, indagherà la tematica dei crimini di guerra tedeschi e italiani negli anni del secondo conflitto mondiale. Parteciperanno al convegno, a ingresso libero, studiosi e accademici italiani e stranieri che affronteranno la storia dell'eccidio e la questione dei crimini di guerra secondo un approccio multidisciplinare: storia sociale, storia culturale, studi giuridici, studi letterari, storia militare. La mattina del 13 è prevista inoltre l'inaugurazione di totem informativi.