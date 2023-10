Pnrr, coinvolto il 31% degli enti locali in Italia

Il 31% dei rappresentanti regionali e locali italiani è stato coinvolto nell'attuazione del Pnrr, quasi il doppio della media Ue, del 16%. E' uno dei dati che emerge dal Barometro regionale e locale. Il sondaggio sugli amministratori, commissionato del Comitato europeo delle Regioni, mostra che solo in Spagna (49% degli intervistati) e Croazia (36%) i rappresentanti locali sono stati più coinvolti. In generale, sottolinea il documento, i fondi Ue per la ripresa hanno un deficit di coinvolgimento degli enti locali. "Gli Stati membri e la Commissione europea - si legge nello studio - devono correggere l'attuale impostazione centralizzata dei fondi per la ripresa e la resilienza".