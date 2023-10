Pd, no ai gettonisti per il pronto soccorso di Cuorgnè

All'indomani dell'annuncio del presidente Cirio sulla riapertura del pronto soccorso di Cuorgnè (Torino), il Pd sollecita la Regione a "correre per garantire entro l'otto gennaio la dotazione di personale e i trasporti". Lo sostengono i consiglieri regionali Alberto Avetta e Monica Canalis: "La soluzione non sono i gettonisti, molto costosi, poco continuativi e scarsamente integrati. Serve personale stabile, da attrarre con i dovuti incentivi". E sulla posizione dell'ospedale, i consiglieri Dem chiedono un potenziamento dei trasporti "per assicurare i trasferimenti verso i reparti di altri ospedali ed assenti a Cuorgnè: la terapia semi-intensiva, l'ortopedia, la pediatria, la cardiologia".