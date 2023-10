Milano-Cortina: Lo Russo, surreale portare una gara all'estero

"Trovo un po' surreale immaginare di portare una gara delle olimpiadi italiane all'estero. Con la Regione Piemonte abbiamo messo a disposizione impianti della Città metropolitana di Torino e di Torino. Sarebbe sbagliato utilizzare soldi dei contribuenti italiani per finanziare operazioni all'estero quando abbiamo impianti che devono essere sistemati. Confidiamo che il governo si faccia parte attiva per evitare questa cosa e che le Olimpiadi siano su suolo italiano. Lo abbiamo dimostrato a Torino, sarebbe suggestiva una soluzione alternativa". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, tornando sulla questione Milano-Cortina, a margine "Dopo interlocuzioni frequenti con Cirio - sottolinea Lo Russo, citando il presidente della Regione Piemonte - abbiamo presentato un dossier articolato al comitato organizzatore che non è stato accolto, se non in termini generali. Gli impianti messi a disposizione non sono stati considerati in programmazione, apprendiamo di queste decisioni e ribadiamo di considerare il nostro territorio come sede olimpica. E' dovere di questo governo considerare questa opzione per evitare di uscire sconfitti da una dimensione che non faccia onore al nostro Paese, perché ha sempre dimostrato di saper organizzare questi eventi".