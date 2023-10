Israele: Radicali, a Torino sit-in con fiaccole giovedì

Anche Torino scende in piazza per Israele. I radicali dell'Associazione Adelaide Aglietta hanno convocato un sit-in con fiaccole la sera di giovedì 12 ottobre nella passeggiata di Corso Siccardi, denomianata dai radicali stessi 'Passeggiata Marco Pannella". "Non a caso abbiamo scelto questo luogo di Torino - spiegano i coordinatori dell'Associazione Lorenzo Cabulliese, Giorgio Maracich e Andrea Turi -. Di fronte a quello che sta succedendo non si può restare in silenzio. L'equidistanza è complicità nei confronti di un'organizzazione terroristica. Noi difendiamo la democrazia e la libertà, che Hamas vuole minare distruggendo Israele. Invitiamo tutte le forze politiche, culturali e associazionistiche ad aderire." concludono".