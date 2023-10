Piemonte 11 gradi sopra la norma, record in metà stazioni meteo

Nuovi record di caldo per il mese di ottobre in Piemonte. Nella metà delle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ieri è stata registrata una temperatura massima da primato, con un'anomalia media di 10,8 gradi rispetto alla norma del periodo. Il picco nel sud della regione: 34,5 gradi a Nizza Monferrato (Asti) e Sezzadio (Alessandria). Ai 2.000 metri del colle del Sestriere il termometro è arrivato a 21,1 gradi, alla stessa altitudine a Bardonecchia 20,6. Ancora oggi le massime in buona parte del Piemonte sono a 30-32 gradi, solo da domani comincerà un progressivo calo, da metà settimana le massime sono previste a 23-24 gradi.