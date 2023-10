GUERRA & PACE

"Compatti e senza ambiguità" con Israele, ma il M5s non ci sta: "Reazione sproporzionata"

Da destra a sinistra tutti (ap)plaudono le parole del sindaco di Torino Lo Russo. Solo i 5 stelle con i loro distinguo mostrano di non capire la portata dello scontro in atto. Perché difendere l'unica democrazia del Medio Oriente significa difendere anche noi

“Condanno Hamas, ma nessuna solidarietà a Israele”. La formula è più o meno sempre la stessa in cui aggressore e aggredito finiscono sullo stesso piano. Così, dopo due anni da (s)comparsa della Sala Rossa, l’ex candidata sindaca del Movimento 5 stelle Valentina Sganga si ritaglia un piccolo ruolo di bastian contraria in un’aula, quella del Consiglio comunale di Torino, che fa proprie le parole di Stefano Lo Russo sul conflitto in Medio Oriente. Intervento in cui il sindaco annuncia l’illuminazione della Mole e dei ponti della città con la bandiera di Israele in segno di solidarietà con il popolo israeliano. Rivolgendosi ai consiglieri, il primo cittadino ha chiesto di “esprimere in maniera chiara la scelta di campo rispetto a un’azione che ha, nei suoi connotati, carattere di criminalità terroristica”. Ed è proprio questo il concetto rifiutato da Sganga, quello della “scelta di campo”. È uscita per due motivi, spiega: “Non mi sembrava corretto che dopo non ci fosse dibattito, altrimenti non avrei lasciato l’aula”. Proiettare la bandiera d’Israele per lei è una scelta “miope e divisiva. Sarebbe stato più giusto proiettare entrambe le bandiere, perché non ci sono morti di serie A e di serie B”. C’è però chi bombarda e chi viene bombardato. Certo “l’attacco di Hamas è una barbarie, da condannare in modo netto” concede l’ex capogruppo Cinquestelle ai tempi della giunta pentastellata, ma allo stesso tempo “Israele prosegue da anni una politica di segregazione” che non va giustificata.

Concetti che si ritrovano anche nella nota di Andrea Russi, attuale capogruppo grillino, che nel dichiarare “ferma e assoluta condanna agli attacchi terroristici di Hamas e massima solidarietà al popolo israeliano colpito”, sostiene sì “il legittimo diritto di Israele all’autodifesa”, ma esprime la “profonda preoccupazione per una reazione che, stando alle notizie delle ultime ore che parlano di un assedio totale con taglio di luce, acqua e gas, si preannuncia sproporzionata e diretta contro l’inerme popolazione civile della Striscia”.

Pare importi poco che difendere Israele significhi difendere l’unica democrazia del Medio Oriente – imperfetta come sono tutte le democrazie, fragili al loro interno, magari guidate da élite inadeguate quando non addirittura impresentabili, ma unici regimi fondati sulla libertà. E riconoscere che da una parte c’è uno stato che difende il suo diritto di esistere (Israele) e dall’altra c'è un'organizzazione terroristica (Hamas e tutto quello che Hamas si porta dietro) che difende il suo diritto a combattere con tutta la forza possibile contro la stessa esistenza di Israele. E, in ultimo, che "difendere Israele significa difendere anche noi, la nostra macilenta democrazia occidentale, quando a colpi di boicottaggi, a colpi di mozioni dell’Onu, chiude gli occhi di fronte a tutte le iniziative che puntano a legittimare le azioni contro Israele dei nazisti islamisti", come scrive oggi Claudio Cerasa sul Foglio. Per questo “Israele siamo noi” è la parola d’ordine con la quale partiti e organizzazioni civili chiamano in piazza i cittadini (i radicali dell’Associazione Adelaide Aglietta promuovono un sit-in con fiaccole la sera di giovedì 12 ottobre nella passeggiata “Marco Pannella” di Corso Siccardi a Torino).

La maggioranza di centrosinistra si è mostrata per una volta compatta. Persino Alice Ravinale di Sinistra ecologista si astiene da ulteriori commenti: “La situazione è talmente grave che credo non sia il caso di fare polemica sull’illuminazione dei monumenti”. Soddisfatto Giovanni Crosetto di Fratelli d’Italia che aveva chiesto un chiaro segnale a favore di Israele e si è affrettato ad applaudire Lo Russo, anticipando e dettando il battimano alla maggioranza, forse non troppo abituata a spellarsi le mani per il sindaco.