Il ritorno di Borghezio

Dicono che… non sia passata inosservata la presenza di Mario Borghezio lungo i corridoi al secondo piano del Palazzo di Città. Scortato dal consigliere Giuseppe Catizone e dall’ex senatrice Marzia Casolati (proprietaria di una gioielleria, ricordata per aver ottenuto il bonus regionale destinato alle attività in crisi durante il lockdown) ha poi abbandonato la sede del Comune. Cosa ci faceva lì? “È venuto a occuparsi della sua città” rispondono tronfi i due, come se non avesse già abbastanza problemi la povera Torino. E chissà se Catizone ha approfittato per raccontare a Borghezio delle sue ambizioni “regionali” (magari in coppia proprio con Casolati?) e di quell’aperitivo “clandestino” con l’eurodeputata Silvia Sardone, consumato a fine settembre in un bar di Nichelino. Chissà.