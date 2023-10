Lo Russo, diritto a manifestare va conciliato con rispetto regole

"Dobbiamo conciliare la garanzia dell'esercizio democratico con il rispetto delle regole di una manifestazione, Anche le manifestazioni hanno le loro regole e devono essere seguite, o altrimenti si passa dalla parte del torto, anche quando si ha ragione". Così, nella diretta radiofonica del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato a proposito delle polemiche sugli incidenti e le cariche della polizia alla manifestazione del 3 ottobre contro il governo. "E' un tema molto complesso, anche dal punto di vista politico - dice il sindaco -. Penso serva sicuramente il buonsenso di chi gestisce l'ordine pubblico nel comprendere qual è l'uso della forza, quando va utilizzato. Non sempre c'è condivisione dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico da una manifestazione all'altra, ma ci dobbiamo anche un po' affidare a chi ha questo tipo di responsabilità e se sbaglia, si vede che sbaglia e può essere perseguito. Mi fido e mi affido a chi ha questa responsabilità, che, come tale, è responsabile delle azioni che vengono portate avanti. Ovviamente - conclude Lo Russo- la prima regola di una manifestazione è quella del rispetto delle regole ed è evidente che ci dobbiamo far garanti del libero esercizio delle democrazia, che in questa città è sempre stato garantito".