Allasia, troppe vittime sul lavoro, serve riflessione più seria

"La Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro non può essere solo una commemorazione fine a se stessa. Oltre a sensibilizzare l'attenzione sulla triste escalation di morte deve portare tutte le istituzioni, i sindacati, le parti sociali e gli imprenditori a una più seria e obiettiva riflessione sul mondo del lavoro attuale e sulla conseguente società che queste condizioni stanno determinando". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, nell'intervento con il quale oggi in Aula ha chiesto un minuto di silenzio per tutte le vittime sul lavoro. "E' arrivato il tempo - ha detto Allasia - di fare valutazioni non più procrastinabili, perché le morti di Brandizzo e i tanti drammi simili che ormai quotidianamente riempiono le cronache non ci devono fare chiudere gli occhi ma renderci consapevoli che queste vittime non sono lontane da noi, ma molto vicine". Allasia ha poi annunciato la presentazione di un ordine del giorno "per impegnare la III Commissione a svolgere una indagine conoscitiva diretta ad acquisire notizie, informazioni e documenti, al fine di elaborare una programmazione delle politiche regionali per migliorare la prevenzione e diffondere la cultura della sicurezza". Perché, ha spiegato, è "indispensabile rilanciare ancora un nuovo più forte richiamo, perché i dati ci dicono che molto probabilmente la strada che abbiamo imboccato, la società che stiamo contribuendo a costruire non aiuta, e anzi rende peggiori le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori".