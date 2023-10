Torino, Lo Russo e Allasia in sinagoga per la preghiera

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente del consiglio regionale piemontese, Stefano Allasia - in rappresentanza del presidente della Regione Alberto Cirio -, assisteranno questa sera alla preghiera nella sinagoga di piazzetta Primo Levi, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al popolo ebraico e a Israele dopo l'attacco. L'iniziativa però non sarà una manifestazione pubblica. "In forma privata verranno recitati dei salmi in memoria delle vittime dell'attacco terroristico, per la guarigione dei feriti e per la liberazione degli ostaggi", - spiega il presidente della comunità ebraica torinese Dario Disegni.