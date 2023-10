Il Piemonte introduce il disability manager

Il Piemonte introduce la figura del disability manager, esperto nella gestione delle risorse umane con disabilità. Avrà la funzione di favorire l'occupazione dei disabili, monitorare l'attuazione presso gli enti locali dell'eliminazione delle barriere architettoniche, e promuovere politiche di pari opportunità. Il provvedimento che lo prevede è stato approvato oggi all'unanimità dal Consiglio regionale. "La disabilità - ha sottolineato la relatrice di maggioranza Alessandra Biletta (Fi) - è un concetto in evoluzione per cui la condizione di diseguaglianza è configurabile non tanto nella persona in quanto 'disabile', ma è il risultato dell'interazione tra la persona e le barriere ambientali, attitudinali e culturali che ne impediscono la piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità".