Sanità: Icardi, il pronto soccorso di Cuorgnè riprende h24 da gennaio

"Come previsto un anno fa, confermo che dall'8 gennaio 2024 riprenderà l'attività del pronto soccorso di area disagiata nel presidio ospedaliero di Cuorgnè, garantendo così assistenza h24". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, rispondendo a un'interpellanza in Consiglio regionale. "L'attività di emergenza nel presidio - ha sottolineato Icardi - torna a operare a pieno regime, con l'assistenza medica a carico della società di servizi che già attualmente opera per 12 ore e l'attività assistenziale e sanitaria del comparto (infermieri e oss) completamente a carico del personale dipendente dell'Asl To4". "La responsabilità complessiva e la governance - ha chiarito - rimane invariata in carico alla struttura complessa di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza Ivrea Cuorgnè".