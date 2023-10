Piemonte, 115 aziende apriranno porte a visitatori per 2 giorni

In Piemonte 115 aziende, 63 delle quali a Torino, apriranno i loro cancelli al pubblico il 27 e 28 ottobre in occasione della quarta edizione di Fabbriche Aperte. Le visite, gratuite, offriranno ai partecipanti l'opportunità di conoscere le aziende dall'interno. Le aperture saranno organizzate sulla base delle esigenze e disponibilità delle aziende, che indicheranno gli orari e il numero massimo di presenze. L'iniziativa è organizzata dalla Regione per "permettere al grande pubblico di visitare i luoghi della produzione industriale del territorio, aperti straordinariamente". Alle precedenti edizioni hanno partecipato oltre 20mila persone. "E' un'importante occasione - osserva l'assessore all'Industria della Giunta Cirio, Andrea Tronzano - per apprezzare le eccellenze economiche e tecnologiche, la cultura d'impresa e il valore della fabbrica della nostra Regione. Visitare aziende che sono parte integrante del nostro tessuto produttivo è un modo per conoscerne i processi e toccare con mano la passione e la qualità del nostro sistema imprenditoriale".