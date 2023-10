Milano-Cortina: Piemonte tratta con governo su pista da bob

"La giunta regionale del Piemonte è in contatto continuo con il ministro dello sport Andrea Abodi al fine di riuscire a candidare la pista di Cesana per le competizioni di bob, slittino e skeleton nell'ambito dei Giochi olimpici invernali 2026, in alternativa alla pista di bob prevista a Cortina". Così l'assessore allo Sport della giunta Cirio, Fabrizio Ricca, in una nota letta oggi nell'Aula del Consiglio regionale del Piemonte dal collega Marco Gabusi per rispondere a una interpellanza. "L'intervento di ripristino della pista piemontese - ha spiegato l'assessore - sarebbe improntato a una riduzione dell'impatto ambientale attraverso soluzioni di nuova generazione che consentirebbero la sostenibilità della struttura non solo nel momento del suo utilizzo, ma anche negli anni a seguire, riducendo dunque i costi di gestione".