Nursing Up, 545 infermieri pronti con concorso dell'Asl Torino

Dopo più di un anno dalla pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di nuovi infermieri indetto dall'Asl Città di Torino su mandato della direzione regionale Sanità e welfare, finalmente, sono state rese note le graduatorie degli idonei per sette aziende sanitarie che hanno partecipato. Per la Città della Salute di Torino attendono le chiamate 185 infermieri; 105 infermieri attendono la chiamata dall'Asl Città di Torino, 115 al Mauriziano, 36 attendono la chiamata al San Luigi di Orbassano, 42 all'Asl To3, 39 all'Asl To4 e 23 all'Asl To5. In totale si tratta di 545 infermieri pronti a rinforzare le aziende. A riferirlo in una nota è il Nursing Up Piemonte, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, chiede dunque alla Regione e alle Aziende sanitarie interessate dal bando di "velocizzare il più possibile le procedure di assunzione di questo prezioso patrimonio di professionalità infermieristica, nuovi colleghi che hanno scelto di sostenere con le loro capacità il nostro sistema sanitario". "È particolarmente importante che le assunzioni di questi 545 infermieri freschi di concorso avvengano immediatamente, per dare un minimo di ossigeno agli organici" commenta Marco Attivissimo, responsabile territoriale e dirigente Nursing Up alla Città della salute. "L'urgenza deriva dalla situazione di grave emergenza per la carenza di personale in cui si trovano le Aziende sanitarie, ma anche dal fatto che attendendo troppo per effettuare le assunzioni, coloro che hanno necessità di lavorare, pur avendo vinto il concorso, in assenza di una chiamata repentina, possono anche pensare ad altre scelte" aggiunge il segretario regionale Nursing Up, Claudio Delli Carri.