I CONTI DELLA SANITÀ

Pasti a rischio negli ospedali: costi alti, appalti insostenibili

A fronte dei rincari delle materie prime e dell'energia Scr riduce l'adeguamento richiesto dalle imprese. I gruppi che forniscono la ristorazione all'85% dei nosocomi piemontesi pronti a tirarsi indietro. Malati senza pranzo? Una partita da 300 milioni in 7 anni

Il piatto piange e rischia di restare vuoto in molti ospedali del Piemonte. La metafora incontra la realtà in una vicenda dove la lamentata inadeguatezza delle risorse stanziate per la fornitura dei pasti per pazienti e dipendenti rischia di avere gravi conseguenze in un servizio chiaramente essenziale. Se è inimmaginabile lasciare migliaia di pazienti senza mangiare, altrettanto non lo è prevedere disagi anche pesanti nel caso in cui la situazione non trovi rapidamente una soluzione. E la questione è quella che, da mesi, vede le società di catering in un braccio di ferro con Scr, la società di committenza regionale che ha bandito le gare e affidato gli appalti per tutti gli ospedali ad eccezione di quelli del Cuneese, di Asti, Alessandria e Biella.

Scr nel 2018 bandisce una gara per il servizio di ristorazione per oltre l’85% delle strutture sanitarie pubbliche sul territorio, l’anno dopo aggiudica gli appalti suddivisi in sei lotti a tre società: Dussman Service, Serenissima Ristorazione ed Euroristorazione. Un affidamento che, complessivamente, vale circa 300 milioni suddivisi nei sette anni di durata dell’appalto. Soldi che, tuttavia, le società appaltatrici oggi ritengono non più sufficienti alla luce di una serie di rincari dei costi non prevedibili in queste dimensioni quando venne fatta la gara. E proprio per questo, a fronte di un atteggiamento di chiusura di Scr rispetto alle richieste di adeguamento, ai vertici delle società si sta prendendo in seria considerazione la rescissione del contratto, ritenuto ormai non più sostenibile. “Abbiamo provato in mille modi ad avere un dialogo con Scr per trovare una soluzione e continuare a garantire il servizio, ma ad oggi questo non è stato possibile. A questo punto – spiega allo Spiffero, Luca Discardi, consigliere delegato di Dussman Service – la strada verso la risoluzione del contratto appare sempre più inevitabile”.

Ma come si è arrivati a questo punto che potrebbe aprire un ulteriore pesante fronte di difficoltà nella sanità piemontese? Appena un anno dopo l’avvio del servizio previsto dall’appalto, esplode la pandemia, il sistema ospedaliero viene rivoluzionato, i ricoveri e le degenze non legati al Covid vengono ridotti moltissimo e per lungo tempo e conseguentemente anche il servizio di ristorazione subisce, come tutti gli altri le conseguenze. Ma anche il ritorno alla normalità non è quello atteso, visto il rincaro dei costi delle materie prime così come dell’energia, gli stessi che hanno imposto la revisione delle gare per la costruzione dei nuovi ospedali. “Dopo un decennio in cui i costi erano stati sostanzialmente stabili, ci siamo trovati di fronte a un quadro completamente diverso”, ricorda Discardi.

Lo scorso anno, con l’inflazione oltre il 10% e il rincaro delle derrate e dell’energia le fornitrici chiedono a Scr una revisione straordinaria dei prezzi. La risposta della società regionale non soddisfa completamente la richiesta, ma concede comunque un 8,9% di aumento rispetto all’istanza di 20 punti. Un aumento a tempo, però, con il termine fissato allo scorso 30 settembre. “I costi, tuttavia, non sono affatto scesi anzi gli aumenti sono ulteriormente cresciuti”, osserva il manager di Dussman. Ma alla nuova richiesta di arrivare complessivamente almeno attorno al 15% Scr risponde concedendo un incremento del 5,9%, ma togliendo quell’8,9% riconosciuto l’anno prima, col risultato di ridurre di 3 punti l’adeguamento attuale rispetto al precedente. “Una decisione che non possiamo accettare”, spiega Discardi la cui azienda che, tra le varie strutture serve tutta la Città della Salute (escluso il Cto), l’Asl di Alessandria e molti altri ospedali, pesa circa il 60% sul complessivo dell’appalto. “A questo punto, in assenza di uno sblocco della situazione, chiederemo la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità”.