Torino: delibera popolare chiede più aree in cui applicare Daspo

Modificare il regolamento di polizia urbana della Città di Torino introducendo un articolo che identifichi nel dettaglio le zone in cui applicare il Daspo urbano. Lo chiede una delibera di iniziativa popolare per la quale sono state raccolte 784 firme e che vede come primi sottoscrittori, in qualità di cittadini, la deputata FdI Augusta Montaruli e l'assessore regionale FdI Maurizio Marrone. Le aree individuate dalla delibera, che amplia quelle già previste dalla normativa nazionale riferita in particolare alle stazioni, sono quelle vicine a scuole, ospedali, parchi, luoghi di cultura e alcune zone particolarmente critiche della città, soprattutto in Aurora e Barriera di Milano. "Lo strumento dell'ordine di allontanamento - spiega Marrone in un Diritto di Tribuna - è stato inserito da un decreto del 2017, quando era ministro Minniti, relativamente ai luoghi della logistica. Noi chiediamo di modificare il regolamento comunale inserendo anche altre aree in cui sia adottabile automaticamente. La Città di Milano, col sindaco Sala, lo ha già fatto diversi anni fa e l'amministrazione Appendino si era impegnata a valutarlo nell'Accordo per la sicurezza integrata". Marrone osserva però "che finora il regolamento non è stato modificato. La nostra non è una provocazione politica, ma un atto amministrativo per cercare di riportare a livelli accettabili e dignitosi la sicurezza e vivibilità della città, in particolare di alcune sue aree. Riconosciamo al sindaco Lo Russo un certo pragmatismo e facciamo appello - conclude - affinché parte della maggioranza non adotti un paraocchi ideologico bocciando uno strumento che non ha colore politico ed è essenziale per restituire il diritto sacrosanto ai cittadini di vivere in sicurezza nei propri quartieri".