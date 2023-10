Molteni, a Torino violenze da provocatori, bene la polizia

"Le forze di polizia ricorrono all'uso della forza solo in casi estremi, quando è necessario per tutelare la liberà di tutti. In quel caso (gli scontri di piazza a Torino lo scorso 3 ottobre con la premier Giorgia Meloni in città per il Festival delle Regioni, ndr) hanno operato per garantire lo svolgimento di un evento pubblico a cui partecipavano autorità ed hanno saputo contenere il rischio di incidenti nonostante le violenze di alcuni noti provocatori che hanno cercato di strumentalizzare i manifestanti". Così il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, rispondendo al question time alla commissione Affari costituzionali della Camera.