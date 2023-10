Radicali in sit per Israele a Torino, adesioni trasversali

Adesioni trasversali al sit-in per Israele organizzato dai Radicali per domani a Torino: ci saranno anche Pd, Azione, Italia Viva, +Europa, associazioni varie fra cui quella dei Partigiani Fiap, il Comitato diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte, e anche la Comunità ebraica torinese. "Apprezziamo - affermano i coordinatori dell'Associazione radicale Aglietta di Torino Lorenzo Cabulliese, Andrea Turi e Giorgio Maracich - l'adesione di molte sigle al sit-in con fiaccole di domani. Ci sono grandi assenti, ma speriamo si uniscano anche all'ultimo. Sarà con noi la Comunità Ebraica torinese, è inoltre arrivato sostegno degli iraniani e ucraini di Torino. Nella giornata di oggi abbiamo invitato tutte le istituzioni torinesi e regionali. L'appuntamento è domani in corso Siccardi alle 20.