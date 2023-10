Foietta, per il Frejus non è accettabile un anno di attesa

"Il governo italiano chiede di fare in fretta. Non è accettabile che la linea internazionale tra Milano e Parigi si fermi un anno, Nemmeno durante la guerra". Lo ha detto Paolo Foietta, capo della delegazione italiana nella Conferenza intergovernativa Torino-Lione, in un incontro a Torino sulla cooperazione Italia-Francia al museo del Risorgimento a Torino. Presente all'incontro anche Andrea Agnelli in rappresentazione della Fondazione di Candiolo. "Ci confrontiamo con una realtà molto complessa che dimostra la fragilità delle infrastrutture attuali" ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina. Foietta ha ricordato che ieri si è tenuta al Frejus la riunione già programmata della commissione intergovernativa per esaminare da vicino la situazione. ""Ci sono problemi dovuti alla frammentazione dei poteri e delle logiche di intervento. Ci sono ancora 3.000-4.000 metri cubi da fare venire giù per mettere in sicurezza l'area. L'operazione è fattibile ma va fatta prima dell'inverno, quando ci sarà il ghiaccio, altrimenti bisognerà aspettare la primavera". Dai numeri ricordati nell'i contro emerge il forte interscambio tra Italia e Francia: al 31 dicembre 2022 le imprese piemontesi hanno esportato verso la Francia merci e servizi per 8,2 miliardi di euro. Il 23,3% dell'export dall'Italia è rappresentato dia mezzi di trasporto, seguiti dai prodotti alimentari (14,7%) e dai macchinari (14,5%). La Francia incide per il 14,21% sul totale delle esportazioni piemontesi e si posiziona al secondo posto dietro alla Germania che pesa sul totale delle esportazioni per il 14,35%. Rispetto all'anno 2018 si è registrato un aumento delle esportazioni del +23,1%.