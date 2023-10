Confartigianato, in Piemonte timido miglioramento della fiducia

I dati relativi alla salute dell'artigianato in Piemonte fanno "intravedere un timido miglioramento nel clima di fiducia del comparto". Rispetto a un anno fa, "gli scenari socioeconomici fanno sperare in una stagione di tranquillità, concentrando gli sforzi per non dover più implementare misure esclusivamente contingenti, ma potendo pensare a iniziative di più ampio respiro". Lo afferma l'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte, sulla base delle indagini congiunturali 2023, svolte su un campione di circa 2.250 imprese artigiane. "I dati - sottolinea il presidente di Confartigianato Piemonte, Giorgio Felici - vanno letti con occhio critico, perché se da un lato fanno ben sperare le stime a rialzo del Fondo Monetario Internazionale sul pil dell'Italia non bisogna dimenticare che ci sono comunque problematiche enormi. Come la disoccupazione e la distanza tra le competenze ricercate dal mercato e quelle offerte, fenomeni che stanno diventando endemici". "Quanto al credito - aggiunge - è molto difficile guardare a ciò che sta accadendo con ottimismo, perché l'inflazione galoppante registrata in tutta la zona europea continua a rappresentare un cappio al collo. I tassi sui prestiti sono saliti al 5,70%, con effetti enormi sui bilanci e sulla produzione delle imprese". Movimprese, il sistema di rilevazione di Unioncamere, evidenzia negli ultimi 12 mesi in Piemonte il calo di 508 imprese artigiane. Decresce anche il numero di apprendisti, che perde circa mille unità. Gli occupati del settore sono 241.268 tra autonomi e dipendenti, con la perdita negli ultimi 15 anni di quasi 60mila occupati. Solo le imprese femminili al 31 dicembre 2022 erano aumentate di 119 unità rispetto all'anno pre-Covid 2019. In aumento anche quelle straniere, dal 2019 salite di 419 unità.