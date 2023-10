Torino, blitz delle forze dell'ordine al "palazzo dello spaccio"

Blitz delle forze dell'ordine, questa mattina a Torino, nel cosiddetto "palazzo dello spaccio", in corso Regina Margherita 162. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Stefano Lo Russo. "Quello della sicurezza è un tema molto importante a Torino e crediamo sia fondamentale che il governo accenda i fari sulla nostra città. Faccio appello al governo, al ministero dell'Interno, di prestare attenzione, ridotare la pianta organica della polizia di Stato che a Torino ha 500 agenti in meno. Invito il ministro Piantedosi a venire a in città, sarò ben contento di accompagnarlo nelle zone più difficili". Il sindaco ricorda le "numerose segnalazioni raccolte in questi mesi su episodi illeciti che avvenivano in questo palazzo, e come abbiamo già fatto in corso Giulio Cesare 169, anche oggi ci stiamo occupando, insieme alle forze dell'ordine, di un controllo capillare della situazione di questo stabile che versa in condizioni veramente fatiscenti".

Lo Russo sottolinea che "c'è un tema di riportare la legalità e c'è un tema di sicurezza, dobbiamo assolutamente intervenire laddove ci sono fenomeni criminali, cercando di accompagnare le persone più fragili, soprattutto coloro che sono vittime del racket degli affitti, che sono moltissime. Ed è per questo che le operazioni si sono sviluppate in maniera congiunta tra forze di polizia, Comune e, se sarà necessario, saranno attivati anche i servizi sociali per aiutare le persone più fragili", "La sicurezza - conclude il sindaco - è un valore importante e si affronta con fatti concreti e investimenti. Spero davvero che il Governo dia l'attenzione giusta a questo tema".